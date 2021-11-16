İzmir merkezli 21 ilde 'saadet zinciri' operasyonu

21 ilde, yüksek kâr vaadi ile saadet zinciri kurarak vatandaşları mağdur eden 89 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'saadet zinciri' dolandırıcılığına karşı harekete geçti.

Çalışmalar sonucu, hiyerarşik bir yapı oluşturarak örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket eden şüphelilerin sosyal medya, dergi ve toplantılar ile ulaştıkları mağdurları dolandırdıkları tespit edildi.

KAR VAADİYLE SAADET ZİNCİRİ KURDULAR

Şüphelilerin, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri satıp fon toplamak sureti ile ve yine yüksek kar vaadi ile saadet zinciri kurarak 'piramit satış sistemi' yolu ile vatandaşları dolandırdıkları, suçtan elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları; bu şekilde İzmir dahil olmak üzere birçok ilde birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi.

21 İLDE OPERASYON: 89 GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın gelinen aşamasında, bu suçlara karıştığı tespit edilen 89 şüpheli tespit edilirken, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacı ile İzmir merkezli olarak toplam 21 ilde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda, 89 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, belirlenen adresler hakkında ise arama kararı çıkarıldı.