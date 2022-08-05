İzmir'de 11 bin 500 yıllık insan tasvirli heykel ele geçirildi

Polisin düzenlediği operasyonla milattan önce 9 bin 500’lü yıllara ve Prehistorik döneme ait olduğu değerlendirilen insan tasvirli heykel ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'den satılmak üzere Bornova'ya tarihi eser getirildiğini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Prehistorik döneme ait olduğu değerlendirilen, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahan Tepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösteren heykel ele geçirildi.

Heykelin 11 bin 500 yıllık olduğu tahmin ediliyor

Milattan önce 9 bin 500 yıllara ait olduğu tahmin edilen 70 santimetre uzunluğunda, 30 santimetre eninde baş ve gövdeden oluşan insan tasvirli heykel, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.













