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İzmir'de 126 kişiye 809 bin 500 lira kumar cezası kesildi

İzmir'de 126 kişiye 809 bin 500 lira kumar cezası kesildi Bornova ilçesinde iki işletmede kumar oynarken yakalanan 126 kişiye 809 bin 500 lira ceza uygulandı. Kumar için kullanılan malzemelere el konuldu.