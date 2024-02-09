İzmir'de 126 kişiye 809 bin 500 lira kumar cezası kesildi

AA
Emniyet ekiplerinin kumar yuvalarına baskınları sürüyor..
Bu kapsamda son operasyon İzmir'de yapıldı.
Ekipler çalışma başlattı
Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Yaka mahallelerindeki iki işletmede kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.
126 kişiye ceza kesildi
Adreslere düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 126 kişiye toplam 809 bin 500 lira ceza verildi.
Kumar için kullanılan malzemelere el konuldu.
İşletme sahiplerine adli işlem başlatıldı
Mühürlenen işletmelerin sahipleri hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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