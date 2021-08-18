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    İzmir’de 19 kaçak göçmen yakalandı

    Lastik bot içerisinde bulunan 19 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
    • İHA
    • 18.08.2021 - 08:29
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 09:20
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    İzmir’de 19 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz pazartesi günü saat 10.30 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğuna yönelik bilgi edindi.

    19 GÖÇMEN YAKALANDI

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 19 göçmen yakalandı.

    GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

    Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir’de 19 kaçak göçmen yakalandı #1

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