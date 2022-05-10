İzmir'de 2 kişiyi bıçaklayıp kaçtılar

İki grup arasında çıkan kavgada 2 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan 2 şahıs, gözaltına alındı.Yaralı 1 kişinin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki unlu mamullerinin önünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İHA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesiyle A.E.G. ve A.G. yanlarında getirdiği bıçakla Berk K. ve Ali Rıza K.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulundu.

1 ağır yaralı

Yaralılar, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Berk K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ali Rıza K.’nin ise sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

2 gözaltı

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheliler A.E.G ve A.G. polis ekiplerince kısa süre içinde ve suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.