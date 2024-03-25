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İzmir'de 23 bini aşkın sentetik ecza hapı ele geçirildi

İzmir'de 23 bini aşkın sentetik ecza hapı ele geçirildi İzmir’in Konak ilçesinde, polis ekiplerince bir adreste yapılan aramalarda 23 bin 386 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.