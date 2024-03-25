İzmir'de 23 bini aşkın sentetik ecza hapı ele geçirildi

İHA
İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda; 23 bin 386 adet 300 mg sentetik ecza hapı, 310 adet doldurulmaya hazır boş ilaç kutusu ve 140 adet prospektüs ele geçirildi.
1 kişi gözaltına alındı: Tutuklandı
Operasyonla ilgili gözaltına alınan M.C.P. (25) isimli şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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