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    İzmir’de 27 kaçak göçmen yakalandı

    Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 27 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
    • 15.05.2022 - 10:45
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    İzmir’de 27 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    27 göçmen yakalandı

    Şehit Mehmet Mahallesi’ndeki bir arazide yapılan aramada, 17'si Yemen, 4'ü Senegal ve 6'sı Eritre uyruklu olmak üzere toplam 27 kaçak göçmen yakalandı.

    Organizatör oldukları şüphesiyle M.Ş., H.B., M.C. ve U.U. gözaltına alındı.

    Temel ihtiyaçları karşılandı

    1 minibüs, 1 kamyonet, 2 lastik bot, 1 bot motoru, 30 can yeleği, 10 can simidi, 3 pompa, 1 akü ve 60 litre benzine de el konuldu.

    Kaçak göçmenler temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir’de 27 kaçak göçmen yakalandı #1

    4 organizatör tutuklandı

    DHA'nın haberine göre 4 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    İzmir’de 27 kaçak göçmen yakalandı #2

    İzmir’de 27 kaçak göçmen yakalandı #3

    İzmir’de 27 kaçak göçmen yakalandı #4


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