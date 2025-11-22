İzmir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

33 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Aynı ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler lastik bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesinde ise görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 3'ü çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.