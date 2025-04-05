İzmir'de 39 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

DHA

İzmir İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik, önceki gün operasyon düzenledi.

Konak ilçesindeki iş yeri ile 1 araçta yapılan aramada 39 kilo 600 gram skunk, 2 tabanca ve 730 tabanca mermisi ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu ile ilgili Y.E. ve yakını S.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E. tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.