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İzmir'de 74 yaşındaki adam 17 yaşındaki torunu tarafından vuruldu

İzmir'de 74 yaşındaki adam 17 yaşındaki torunu tarafından vuruldu Gündüz saatlerinde ziline basılan yaşlı adam kapıyı açtığında bacağından silahla yaralandı. Yapılan soruşturmada olayı torununun yaptığını söyledi. O anlar kamerada.