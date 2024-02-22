AA
İzmir'de silahlı saldırı olayı yaşandı.
Bayraklı ilçesinde ikamet eden 74 yaşındaki Mehmet A'nın tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralandığı belirlenen yaşlı adam, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırgan torun yakalandı
Mehmet A., yapılan incelemede kendisini 17 yaşındaki torunu K.E.K.'nin vurduğunu söyledi.
Polis, kaçan şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.
Önce zile basıp açtı sonra silah sıktı
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelinin dedesinin oturduğu dairenin ziline basıp saklandığı, kapıyı açan dedesine tabancayla ateş açıp kaçtığı görülüyor.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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