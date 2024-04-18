İzmir'de 94 yıl kesilmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı İzmir'de otomobil hırsızlığına karışan ve 7 farklı suçtan toplam 94 yıl 2 ay 25 gün kesilmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakayı el verdi.

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İHA

İzmir'de polis ekipleri geçtiğimiz pazar günü Konak ilçesinde çalınan otomobille ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 3 şüpheliden S.B. ve T.G., yakalanarak işlemleri için adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayın asıl firari şüphelisi U.H.Y.'nin geçtiğimiz pazartesi günü Buca ilçesinde çalınan bir başka otomobil hırsızlığına da karıştığı tespit edildi.

Şüpheliler A.E, S.G ve B.D., polis ekiplerince araç başında yakalandı.

94 yıl 2 ay 25 gün kesilmiş hapis cezası ile aranıyordu

Devam eden çalışmalar kapsamında her iki araç hırsızlığının da asıl şüphelisinin bu bölgede olacağının düşünülmesi üzerine U.H.Y. isimli şüpheli kovalamaca sonucu metruk bina içerisinde yakalandı.

Yapılan incelemede şüphelinin 7 farklı suçtan toplam 94 yıl 2 ay 25 gün kesilmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı.

Yakalanan şüpheliler gerekli işlemler için adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)