İzmir'de Arapça tabelalar indirildi Konak ilçesi Basmane semtindeki çok sayıda Arapça tabela zabıta ekipleri tarafından söküldü.

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İHA

Yurt genelinde yabancı uyrukluların yaşadığı bölgelerde, yoğunluğa göre yabancı dilde hazırlanan tabelalar dikkat çekiyor.

Trakya bölgesinde Bulgarca, Antalya gibi güney illerinde Rus ve İngiliz turist yoğunluğuna göre Rusça ve İngilizce, Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde ise Arapça tabelalar dikkat çekiyor...

İzmir'de Arapça tabela operasyonu

İzmir'de Arapça tabela operasyonu yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde asılı Arapça tabelaları kaldırmak için harekete geçti.

100'e yakın tabela kaldırıldı

Ekipler tarafından, Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan birçok iş yerindeki asılı Arapça tabelalar spiral yardımıyla kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı.

Ekiplerin son birkaç gün içerisinde, 100’e yakın Arapça tabelayı kaldırdığı öğrenildi.