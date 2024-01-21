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İzmir'de babasını öldürüp kaçan şahıs cinayeti telefonla ihbar etti

İzmir'de babasını öldürüp kaçan şahıs cinayeti telefonla ihbar etti İzmir'de çıkan tartışmada oğlu tarafından sırtından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. Polise ihbarda bulunup olay yerinden kaçan oğul ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.