İzmir'de babasını öldürüp kaçan şahıs cinayeti telefonla ihbar etti

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Bozyaka Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşanan olayın ardından Bora İnan (20), 112'yi arayarak babasını bıçakladığını ve ölmüş olabileceğini söyledi.
İhbar üzerine evde yapılan incelemede sırt kısmından üç bıçak darbesi aldığı öğrenilen baba Cihan İnan'ın (46) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kısa sürede yakalandı
Babasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan B.İ. ise kısa zaman sonra bölgeye yakın başka bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.
Evlat cinayetine kurban giden babanın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tartışma yüzünden öldürmüş
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen B.İ.'nin ilk ifadesinde yaklaşık bir ay önce anne ve babasının tartıştığını ve bu süre zarfında babasıyla konuşmadığını, olay anında evde babasıyla tartışma yaşadığını ve bu tartışmanın devamında cinayeti işlediğini söylediği ileri sürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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