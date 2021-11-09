İzmir'de bağ evinde cinayet: Katili aranıyor

Bağ evindeki cinayette gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, sır cinayetin zanlısının her yerde arandığı öğrenildi.

6 Kasım akşamı saat 22.00 sıralarında, İzmir’in Tire ilçesine bağlı Eğridere köyü, Muslukbeli mevkisindeki bağ evinde iki arkadaşıyla birlikte alkol alıp eğlendiği öne sürülen Hüseyin Yüksel (55), hava almak için evin dışına çıktı.

Dışarıdan gelen bir el silah sesiyle irkilerek hızla dışarıya çıkan arkadaşları talihsiz adamı evin avlusunda kanlar içinde yerde yatarken buldu.

YAKIN MESAFEDEN VURULDU

Talihsiz çiftçinin paniğe kapılan arkadaşları, köy muhtarını arayarak kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürüldüğünü bildirdi.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk incelemenin ardından talihsiz adamın av tüfeğinden çıkan saçmalarla yakın mesafeden göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirledi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Esrarengiz cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenilirken, Yüksel’in birlikte eğlendiği iki arkadaşı K.G ve M.D., ardından da S.Y ve C.S’yi gözaltına alındı.

Şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakıldı.

KATİL ARANIYOR

Olayla ilgili jandarma ekipleri, cinayet zanlısını her yerde arıyor.