İzmir'de bir aileye silahlı saldırı: 6’sı çocuk 12 yaralı

Husumetli oldukları ailenin evinin önüne gelen 2 saldırgan, pompalı tüfekle 1'i bebek, 5'i çocuk, 12 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri yakaladıkları 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Daha önceden aralarında cinsel taciz nedeniyle husumet olan ailenin yaşadığı İzmir’in Konak ilçesi Güney Mahallesi 1143. Sokak'taki evin önüne gelen 2 şüpheliden biri rastgele etrafa ateş açtı.

Bu sırada sokakta bulunan 1 yaşındaki F.Ç., S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), A.Ü. (13), R.Ü. (13), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü.'nün (49) vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet etti.

İKİSİ DE KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeyi abluka altına aldı.

Olayla ilgili 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

1 YAŞINDAKİ BEBEĞİN VÜCUDUNA 7 SAÇMA İSABET ETTİ

Olayın ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Meydana gelen silahlı saldırıda kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine 7 saçma isabet ettiği öğrenilen 1 yaşındaki F.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.