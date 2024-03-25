İzmir'de bir öğrenci şakalaştığı arkadaşını kazara yaraladı İzmir Bornova’da bulunan mesleki eğitim merkezinde bir öğrenci, şakalaştıkları esnada kazara arkadaşını yaraladı. Hafif şekilde yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

DHA

İzmir'de Bornova Mesleki Eğitim Merkezi'nde E.F. ve E.A. arasındaki şakalaşma esnasında E.A., elinde bulunan bıçakla kazara arkadaşı E.F.’yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Şakalaşma kötü bitti

Hafif şekilde yaralanan E.F., ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili her iki öğrencinin de ifadesine başvurdu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)