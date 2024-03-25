İzmir'de bir öğrenci şakalaştığı arkadaşını kazara yaraladı

DHA
İzmir'de Bornova Mesleki Eğitim Merkezi'nde E.F. ve E.A. arasındaki şakalaşma esnasında E.A., elinde bulunan bıçakla kazara arkadaşı E.F.’yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Şakalaşma kötü bitti
Hafif şekilde yaralanan E.F., ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili her iki öğrencinin de ifadesine başvurdu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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