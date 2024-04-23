İzmir'de cezaevinden yeni çıkan şahıs, vurularak öldürüldü Buca ilçesinde, bir süre önce cezaevinden çıkan 34 yaşındaki Ömer Gülen, evine girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

DHA

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Şirinkapı Mahallesi 1058/21 Sokak’ta bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine girerken kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla açılan ateşte sırtından vurulan Gülen, kanlar içinde yere yığıldı.

Ekipler sevk edildi

Silah sesleri üzerine kapıya çıkan Ömer Gülen’in yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Gülen’i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hayatını kaybetti

Tedaviye alınan Gülen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ömer Gülen’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüpheliler aranıyor

Çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)