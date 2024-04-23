İzmir'de cezaevinden yeni çıkan şahıs, vurularak öldürüldü

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Şirinkapı Mahallesi 1058/21 Sokak’ta bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine girerken kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Tabancayla açılan ateşte sırtından vurulan Gülen, kanlar içinde yere yığıldı.
Ekipler sevk edildi
Silah sesleri üzerine kapıya çıkan Ömer Gülen’in yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Gülen’i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Hayatını kaybetti
Tedaviye alınan Gülen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ömer Gülen’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Şüpheliler aranıyor
Çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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