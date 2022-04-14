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    İzmir'de çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden kadın öldürüldü

    Bornova ilçesinde, çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden 22 yaşındaki genç kadın, boğularak öldürüldü.
    • 14.04.2022 - 07:41
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    İzmir'de çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden kadın öldürüldü

    İzmir'in Bornova ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evin giriş katında yaşanan olay şöyle gelişti:

    Konya’da yaşayan Remziye Tüysüz (22), 2 çocuğunu görmek için babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan eski kocası Yalçın P.’nin (27), evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Yalçın P., bir oto kiralama firmasına giderek araç kiraladı.

    Eski eşi, KABİS sayesinde gözaltına alındı

    ‘Kiralık Araç Kiralama Bildirim Sistemi’ne (KABİS), kaydını yaptırarak araç kiralayan Yalçın P.’nin hakkında bir suçtan dolayı aranması bulunduğu tespit edilerek sistem üzerinden emniyet ile eş zamanlı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Yalçın P.’yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, şahsın yaşamış olduğu adrese gelebileceği ihtimali üzerine evinin önüne gitti. Ekipler, bir süre sonra yaşadığı binanın önüne araçla gelen Yalçın P.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    İzmir de çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden kadın öldürüldü #1

    Yakınları ihbar etti, cinayet ortaya çıktı

    Bu esnada, akşam saatlerinde Yalçın P.’nin ailesi ile birlikte yaşadığı dairenin kapısını açık gören bir yakınları evin içerisine girdi. Burada Remziye Tüysüz’ü battaniyeye sarılı halde hareketsiz gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tüysüz’ün boğularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    İzmir de çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden kadın öldürüldü #2

    5 şüpheli gözaltına alındı

    Adrese gelen Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri ve savcı tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerin ardından Tüysüz’ün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili eski koca Yalçın P., kardeşleri Osman, Furkan ve baba Hanifi ile babaanne Hanım P., ekipler tarafından gözaltına alındı.
    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    İzmir de çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden kadın öldürüldü #3

    İzmir de çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden kadın öldürüldü #4


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