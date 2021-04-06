Sosyal medya üzerinden tanıştığı şahısla dini nikah kıyan kadın, türlü işkencelere maruz kaldı. Kadın, şimdi içeride olan şahsın bırakıldığı anda hayatının tehlikede olduğunu söyledi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan Tenzile Tutum, sosyal medya üzerinden tanışıp dini nikah kıydığı şahsın defalarca saldırısına uğradı.

Şiddet gören kadın ayrılmak istediğini söylemesi ile eziyetin boyutu arttı.

Şahsın daha önceden uyuşturucu ticareti yaparak cezaevine girdiği, koronavirüs tedbirleri nedeni ile cezaevinden çıktığı, o sırada Tenzile Tutum ile tanışıp dini nikah kıydığı öğrenildi.

Tutum, uyuşturucu kuryeliği yapmak için birlikte olduğu S.Ö. tarafından zorlandığını, şikayetçi olmak istediği her seferde ölüm tehdidi aldığını ve işkence gördüğünü söyledi.

İzmir’de dini nikahla beraber yaşadığı şahsın türlü işkencesine uğradı VİDEO

“SEN BENİ TERK EDEMEZSİN”

Tenzile Tutum, yaşadığı eziyeti şu ifadeler ile anlattı:

"2005 yılında eşimi kaybetmiştim. Yalnızlık artık bana çok zor gelmeye başlamıştı. Sosyal medya üzerinden bu kişi ile tanıştık. 3 ay konuştuktan sonra dini nikah kıyarak aynı evde yaşamaya başladık. Başlarda gerçek yüzünü bana göstermemişti. Bana cezaevinden pandemi dolayısıyla çıktığını, uyuşturucu yüzünden içeriye girdiğini anlatmıştı. Ben de 'herkes hata yapar, devlet affetmiş, ben neden affetmeyeceğim' dedim; fakat dini nikah kıyıldıktan 1 ay sonra bana şiddet uygulamaya başladı. Daha sonra bana zorla uyuşturucu kuryeliği yaptıracağını söyledi. Gördüğüm şiddetten sonra kendisini terk edeceğim söylediğimde 'Sen beni terk edemezsin' diyerek tehditler savurdu.

“ZORLA UYUŞTURUCU İÇİRDİ”

Bana zorla uyuşturucu içirdi, zorla uyuşturucu kuryeliği yaptırmaya çalıştı. Daha önce 3 cinayet işlediğini, suçlarını başkalarının üstlendiğini, benim de aynı şeyi yapacağımı söyledi.

“EVİN YEDEK ANAHTARLARINI YAPTIRMIŞ”

Aynı anda hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldım. Ağza alınmayacak küfürler savuruyordu. En sonunda kendisinden bir şekilde kurtularak evimden uzaklaştırdım. Ben kurtuldum sanıyordum; ancak gece gelip beni izliyormuş. Evin 4 tane yedek anahtarını yaptırmış. Daha sonra evin kilitlerini değiştirdim, yine bir şekilde evime girmiş.

“TANIMASIN DİYE SAÇLARIMI KESTİRDİM”

Bazen ona iyi davranıyordum ki kapıyı açsın kaçabileyim diye. Gördüğüm şiddete dayanamadım. Bir ara biz yeniden ayrıldıktan sonra, beni tanımasın diye saçlarımı kestirdim. Yine olmadı.

“ELMACIK KEMİĞİMİ KIRDI”

En son elmacık kemiğimi kırıp, arabamı da çaldıktan sonra ben savcılığa şikayette bulundum. Davanı geri çekmezsen arabanı perte çıkartırım diye tehdit etti beni. Savcılık tarafından serbest bırakıldı, gün kırılan elmacık kemiğime, aynı yere yine vurdu. O gün ameliyata alındım.

"KULAĞIMI ISIRMIŞ”

Daha sonra bir gün polis taklidi yaparak kapıyı çaldı. Ben de durumu anlamayarak kapıyı açtım. O gün yine beni darbetmeye başladı. Elindeki bıçakla yatak odasına götürdü. Oradaki bütün eşyaları dağıttı. Sonra beni dışarı çıkartıp sokakta dövdü. Daha sonra olay yerine polis geldi benim kafamdan ve kulaklarımdan akan kanı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüler beni orada anladım ki kulağımı ısırmış.

“BEN ÖLECEĞİME O ÖLSÜN”

Ertesi gün polis merkezinde şikayetçi olmaya gittiğimde polislere 'Beni bir daha ellerimde kelepçe ile göreceksiniz; çünkü ben artık dayanamıyorum. Ben öleceğime o ölsün. Ben bu adamı öldüreceğim' dedim. O gece elimde bıçakla evimde nöbet tutup uykusuz kaldım.

“KORONAVİRÜS BULAŞTIRMAK İÇİN SARILDI”

Daha sonra bu kişiyi yakalatmak için polis ekipleri ile müşterek bir çalışmaya girdik. Kendisi benimle buluşmak istediğini son bir kez sarılmak istediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden attı, bu mesajların ekran görüntüsünü ben polislerle paylaştım. Buluşma ayarladığımız yere gittiğimizde polis ekipleri tarafından yakalandı. Meğer kendisi koronavirüs kapmış ve bana sarılmak istemesinin sebebi de buymuş. Bunu ben sonradan öğrendim. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilecekti. Cezaevine girmeden önce koronavirüs testi pozitif olduğu için 14 gün karantinaya alınmış. Ben böyle bir zihniyet hayal edemiyordum.

“SALINIRSA İŞİNİ TAMAMLAMAYA GELECEK”

Şu an kendisi cezaevinde; ama ben çok korkuyorum. Bu kişi beni dövdüğünde ben bayılmış numarası yapmıştım. Benim baygın halimi görmesine rağmen hala vurmaya devam ediyordu. Bu adamda acıma duygusu yok, vicdan yok, Allah korkusu yok. Ben çok korkuyorum; çünkü bu insan yeniden salıverilirse işini tamamlamaya gelecek. Adaletten beklentim; kesinlikle bu tarz insanlara ikinci bir şans verilmesin. Devletimiz ikinci şansı verdiği için ben de güvendim ve verdim zamanında. Bunlar durmuyorlar. Bunların yeri dışarısı değil. Ben bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bana yapan başkasına da yapacak.





“BEN ÖLÜNCE Mİ SESİM DUYULACAK”

Mahkeme günü gelince eminim ki devletimiz, adaletimiz hakkını verecektir. Umudum o yönde. Benim gibi birçok kadın bu halde. Devlete sığındım, başka kimsem yok. Önce Allah, sonra devletimiz. Ben ölünce mi sesim duyulacak? Ben ölünce mi bu adam hak ettiği cezayı alacak? Çok korkuyorum; geceleri uykularım kaçıyor.

“PSİKOLOJİK OLARAK BİTTİM”

Onun bana yaptıkları aklıma gelince iştahtan kesiliyorum. Psikolojik olarak bittim. Maddi olarak bittim, çevrem bitti. İnsanların yüzüne bakacak halim kalmadı. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Devletimiz bu konuda bana yardım etsin."