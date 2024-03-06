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İzmir'de direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de direğe çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bayraklı'da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle önce refüje daha sonra da aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.