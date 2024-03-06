İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje daha sonra da aydınlatma direğine çarptı.
Kontrolden çıkan otomobil yan yola savrularak devrildi. 49 yaşındaki sürücü İbrahim Halil Bedük'ün yaşamını yitirdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybetti
Görüntülerde, Bedük, Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu sırada, otomobili ile makas atmaya çalışıyor.
Bedük'ün, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobili geçmeye çalıştığı anda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solundaki bariyerlere daha sonra da savrularak yolun sağındaki bariyerlere çarptığı görülüyor.
Kontrolden çıkan otomobilin savrularak yan yola uçtuğu anlar ise saniye saniye görüntüleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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