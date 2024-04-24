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İzmir'de doktorların ilgisizliğinden şikayet etti: Hastaneyi pompalı tüfekle bastı

İzmir'de doktorların ilgisizliğinden şikayet etti: Hastaneyi pompalı tüfekle bastı Tedavi gördüğü hastanede doktorların kendisiyle ilgilenmediğini iddia eden şahıs pompalı tüfekle hastaneyi bastı. Yakınların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.