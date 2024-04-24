İzmir'de doktorların ilgisizliğinden şikayet etti: Hastaneyi pompalı tüfekle bastı

İzmir'de bir hastanede panik dolu anlar yaşandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Bayraklı Şehir Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede daha önce tedavi gören C.Y., saat 13.00 sıralarında pompalı tüfekle Bayraklı Şehir Hastanesi'ne geldi.
Yakınları ihbar etti
C.Y., durumdan haberdar olan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından hastanenin otoparkında yakalanarak gözaltına alındı. C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
"Katliam yapacağım"
C.Y., saat 21.00 sıralarında hastaneye tekrar gelerek iddiaya göre, C Blok Kat 9'da katliam yapacağını söyledi. Bu sırada B.G. isimli doktorun beyaz kod vermesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.
C.Y., hastane girişinin önünde polis ekipleri tarafından yakalanarak, tekrar gözaltına alındı.
Tutuklandı
Acil servis girişinin önünde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.Y.'nin ilk ifadesinde, gırtlak kanseri kontrolü için hastaneye geldiğini, 12 saatte bir aspire edilmesi gerektiğini ve kendisiyle ilgilenilmediğini söylediği öğrenildi.
C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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