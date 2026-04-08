Orta Doğu'daki ateşkes sonrası piyasalardaki son durum

Piyasalarda barış etkisi...

Küresel piyasalar, ABD-İsrail ve İran arasındaki ateşkesi fiyatlamaya başladı.

ATEŞKES SAĞLANDI

Dün tehditler savuran ABD Başkanı Donald Trump, bugün savaşın galibi olduğunu ifade etti.

İran tarafı ateşkesi kabul etti ve Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin başlayacağını belirtti.

İki haftalık ateşkes sürecinde taraflar masaya oturarak savaşı tamamen bitirmek için şartlarını sunup anlaşma yolunu arayacak.

TÜM EMTİA VE FİNANSAL ARAÇLAR ETKİLENDİ

Ateşkesle birlikte altın, gümüş, Bitcoin, bakır, paladyum, platin yükselişe geçerken, dolar, petrol, doğalgaz gibi enerji ürünleri de gerileme gösterdi.

Hürmüz Boğazı'nın açılacak olmasıyla birlikte Basra Körfezi'nde bir ayı aşkın süredir bekleyen petrol ve ticari yük taşıyan gemiler geçiş yapabilecek ve tedarik zincirine katkıda bulunacak.

ALTIN YÜKSELİŞTE

Ons altın güne 4 bin 744 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 716 dolar, en yüksek de 4 bin 854 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 831 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 747 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 744 lira, en yüksek de 6 bin 957 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 911 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 55 lira, çeyrek altın 11 bin 876 lira, yarım altın 23 bin 566 lira, tam altın 46 bin 922 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İşte saat 09.00 itibariyle altında güncel satış fiyatları:

Gram altın: 6 bin 911 TL

Çeyrek altın: 11 bin 455 TL

Yarım altın: 22 bin 923 TL

Tam altın: 42 bin 897 TL

Cumhuriyet altını: 45 bin 846 TL

Gremse altın: 107 bin 243 TL

Reşat altını: 45 bin 878 TL

Ons altın: 4 bin 831 dolar

GÜMÜŞ KESKİN YÜKSELDİ

Ons gümüş güne 73,32 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 73,32 dolar, en yüksek de 78,17 dolar seviyesi görüldü.

Şu sıralar 77,34 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 105,1 liradan başladı. Gün içinde en düşük 105,1 lira, en yüksek de 111,7 lira seviyesi görüldü.

Şu sıralar 110,2 liradan alıcı buluyor.

DÖVİZ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Dolar güne 44,5995 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,4513 lira, en yüksek de 44,6119 lira seviyesi görüldü.

Şu sıralar 44,5409 liradan alıcı buluyor.

EURO

Euro güne 51,7163 liradan başladı. Gün içinde en düşük 51,6987 lira, en yüksek de 52,1831 lira seviyesi görüldü.

Şu sıralar 52,0591 liradan işlem geçiyor.

PETROL FİYATLARI GERİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil altyapısına yönelik saldırı tehdidini iki hafta ertelemesinin ardından, WTI ham petrol yüzde 12 civarında düşüşle varil başına 87 doların altına geriledi.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise yüzde 11 civarında düşüşle 92 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOĞALGAZ DÜŞÜŞE GEÇTİ

ABD doğalgaz vadeli işlemleri yüzde 3'ten fazla düşüşle MMBtu başına 2,77 dolara gerileyerek önceki seansın kazanımlarını sildi ve Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyesinde seyretti.

BAKIR YÜKSELİŞE GEÇTİ

İran'ın ABD ve İsrail ile iki haftalık ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak Hürmüz Boğazı'nı geçici olarak yeniden açmayı kabul etmesinin ardından bakır vadeli işlemleri, çarşamba günü yaklaşık yüzde 3 artarak pound başına 5,73 dolara doğru yükseldi ve üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

BITCOIN 3 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Bitcoin, ABD ve İran arasında geçici ateşkes haberinin ardından risk iştahının artmasıyla 72 bin doların üzerine çıkarak üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ETHEREUM

7 Nisan'da 2 bin 80 dolar seviyesinden işlem gören ETH'de ise 2,8 oranında bir yükseliş görüldü ve ateşkes sabahında 2 bin 140 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

Eğer önümüzdeki 48 saat içinde Bitcoin 73 bin 500 dolar üzerinde kalıcı bir kapanış yaparsa, yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) kaçınılmaz olabilir.

PALADYUM BİR AYIN ZİRVESİNDE

Paladyum vadeli işlemleri, değerli metallerdeki genel yükselişin ortasında, sert bir satış dalgasının ardından toparlanarak ons ​​başına bin 500 doların üzerine çıktı ve bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

PLATİN 2 BİN DOLARI AŞTI

Platin vadeli işlemleri, değerli metallerin genel olarak yükselmesiyle ons başına 2 bin doların üzerine çıkarak üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.