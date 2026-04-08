Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı: Yakında öleceğim

Yıllardır Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı yayınlar ve açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Sağlık durumuna dair zaman zaman karamsar ifadeler kullanan sanatçı, bu kez de vasiyeti hakkında konuştu.

"HALA BATMADIM"

Ortaç, açtığı son canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Bunlara sağlığımda klip çekmediler. Kimseye ulaştırmadılar.

Herkes elinden geleni yaptı ben batayım diye ama hâlâ batmadım, 35 sene oldu. Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın."