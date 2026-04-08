İbrahim Tatlıses küs olduğu çocuklarıyla görüştü! Ağlayınca tansiyonu yükseldi

Uzun zamandır çocuklarıyla küs olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, dün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye ilk gelenlerin arasında Tatlıses'in kendisine kumanda fırlattığı gerekçesiyle davalık olduğu kızı Dilan Çıtak yer aldı. Hızlı adımlarla hastaneye giren Dilan Çıtak, "Çıkınca konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının uzun zamandır sorun yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı oğlu Ahmet Tatlıses ise elektronik kelepçesi olduğu için babasının yanına gelemedi.

ÇOCUKLARINDAN AÇIKLAMA

Ahmet Tatlıses bir süre hastane çevresinde bekledikten sonra babasının yanına gitti. Tatlıses ve Çıtak, hastanenin önünde basın mensuplarına babalarının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ahmet Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Şu an stabil, iyi, yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Bizi görünce tansiyonu fırladı.

Babamız orada yatıyor sonuçta duygusal anlar yaşadık. İbrahim Bey gelsin demiş, bir şeyler imzalamış savcılığa. Kelepçe yine ayağımızda sorun da çıksa yine geleceğiz sonuçta babamız. Hiçbirimiz dargınlık istemiyoruz. Evlatları olarak onu seviyoruz, o da evlatlarını seviyor.

"HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIK"

İçeri girdiğimizde hıçkıra hıçkıra ağladık. Gerçekten büyük bir hasret giderdik ama bir o kadar da zordu. Babamız orada yatıyor sonuçta. Duygusal bir ortam, hepimiz çok kötüyüz ama iyi olması için bekliyoruz.”

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Dilan Çıtak da "Her zaman sağlık konusunda yanındayız. Bu şakaya veya kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.