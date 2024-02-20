İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 15'i çocuk 42 kaçak yakalandı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin radar sistemiyle tespit ettiği 15'i çocuk 42 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

İHA

Yurt genelinde düzensiz göçe yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlardan biri de İzmir'de gerçekleştirildi.

Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi

Sahil Güvenlik ekipleri, 18 Şubat tarihinde Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit etti.

Ekipler tespit edilen göçmenleri yakalamak için harekete geçti.

42 kaçak göçmen yakalandı

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15'i çocuk, 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Geri gönderme merkezine sevk edildi

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)