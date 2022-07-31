İzmir'de eşi tarafından vurulan kadının beyin ölümü gerçekleşti

İzmir'de eşi tarafından vurulan kadının beyin ölümü gerçekleşti

Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin çalıştığı yere giden şahıs, genç kadını başından vurdu. Ağır yaralanan kadının beyin ölümünün gerçekleştiği aktarıldı

İzmir'in Konak ilçesinde 28 Temmuz günü bir kadının daha canına kast edildi.

Mersinli Mahallesi'nde yaşanan olay bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D.Ö., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan’ın (31) çalıştığı iş yerine geldi.

Genç kadını başından vurdu

İkili arasında bilinmeyen sebeple başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö., belinden çıkardığı tabancayla Özarslan’ın başına ateş edip, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyin ölümü gerçekleşti

Ağır yaralandığı belirlenen Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatılırken, Özarslan’ın, bugün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

DHA'nın aktarımına göre polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırgan hakkında iki farklı olay

Öte yandan, şüpheli D.Ö.’nün 2 farklı olayla gündeme geldiği ortaya çıktı.

Geçen 13 Mayıs'ta Derya Kılıç'ın (25) Akın Simav Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın terasından düşüp ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili tutuklanan D.Ö., Kılıç’ın terastan dengesini kaybedip düştüğünü söylemesi üzerine serbest bırakılmıştı.

D.Ö. hakkında, geçen 12 Nisan'da da Kılıç ile ev arkadaşını tehdit ettiği gerekçesiyle İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.













