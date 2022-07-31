Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
424.719
-2.60%
BTXN Coin
9.94
-1.48%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    İzmir'de eşi tarafından vurulan kadının beyin ölümü gerçekleşti

    Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin çalıştığı yere giden şahıs, genç kadını başından vurdu. Ağır yaralanan kadının beyin ölümünün gerçekleştiği aktarıldı
    • 31.07.2022 - 15:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de eşi tarafından vurulan kadının beyin ölümü gerçekleşti

    İzmir'in Konak ilçesinde 28 Temmuz günü bir kadının daha canına kast edildi.

    Mersinli Mahallesi'nde yaşanan olay bir iş yerinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, D.Ö., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan’ın (31) çalıştığı iş yerine geldi.

    Genç kadını başından vurdu

    İkili arasında bilinmeyen sebeple başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö., belinden çıkardığı tabancayla Özarslan’ın başına ateş edip, kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir de eşi tarafından vurulan kadının beyin ölümü gerçekleşti #1

    Beyin ölümü gerçekleşti

    Ağır yaralandığı belirlenen Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatılırken, Özarslan’ın, bugün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

    DHA'nın aktarımına göre polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Saldırgan hakkında iki farklı olay

    Öte yandan, şüpheli D.Ö.’nün 2 farklı olayla gündeme geldiği ortaya çıktı.

    Geçen 13 Mayıs'ta Derya Kılıç'ın (25) Akın Simav Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın terasından düşüp ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili tutuklanan D.Ö., Kılıç’ın terastan dengesini kaybedip düştüğünü söylemesi üzerine serbest bırakılmıştı.

    D.Ö. hakkında, geçen 12 Nisan'da da Kılıç ile ev arkadaşını tehdit ettiği gerekçesiyle İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

    İzmir de eşi tarafından vurulan kadının beyin ölümü gerçekleşti #2

    İzmir de eşi tarafından vurulan kadının beyin ölümü gerçekleşti #3

    İzmir de eşi tarafından vurulan kadının beyin ölümü gerçekleşti #4

    İzmir de eşi tarafından vurulan kadının beyin ölümü gerçekleşti #5


    İlginizi Çekebilir

    Buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü
    Ekonomi

    Buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü

    Esenyurt'ta, haraç çetesi şüphelilerine operasyon
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta, haraç çetesi şüphelilerine operasyon

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir