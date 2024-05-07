Konut ihtiyacı inşaat malzemesi üretimini artırdı Türkiye İMSAD verilerine göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi şubat ayında yüzde 24,7 artış gösterdi.

AA

Türkiye'de depreme karşı konut üretimine, kentsel dönüşüme ve inşaat yatırımlarına hız verildiği için inşaat malzemesine olan ihtiyaç da artıyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu'nun nisan sonuçları açıklandı.

Rapora göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 24,7 arttı. Yılın ilk 2 ayındaki üretim artışı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk iki ayındaki üretim

Ocak-şubat döneminde 17 alt sektörde üretim geçen yılın ilk iki ayına göre artarken, 5 alt sektörde azaldı.

İlk iki ayda üretim demir-çelik çubuk profilde yüzde 30,4, hazır betonda yüzde 29,1, çimentoda yüzde 26,7, demir ve çelikten inşaat ürünlerinde yüzde 24,5 ve inşaat camlarında yüzde 23 arttı. Seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 23,2, seramik sağlık gereçleri üretimi ise yüzde 19,4 azaldı.

Kentsel dönüşümdeki hareketlenme sektör büyümesine olumlu katkı sağlayacak

İnşaat sektörünün gelecek döneme ilişkin öngörülerinin de yer aldığı rapora göre, yerel seçimler sonrası kredi büyümesine ilişkin sınırlamalar ile sıkılaştırma adımlarının sektör üzerindeki kısıtlayıcı etkisinin sürmesi bekleniyor.

Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 122 bin konut hedefleniyor

Mart sonuna kadar deprem bölgesinde 78 bin konut inşaatı tamamlanırken, yıl sonuna kadar ilave olarak 122 bin adet daha konutun tamamlanması hedefleniyor.

"Yarısı Bizden Kampanyası"

"Yarısı Bizden Kampanyası"nın daha aktif uygulanarak kentsel dönüşüme ivme sağlaması, bu sayede hızlanması beklenen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin inşaat sektöründe büyümeye olumlu katkı sunması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)