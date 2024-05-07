İstanbul'da trafik denetimde 137 araca 915 bin 624 TL ceza kesildi Trafikte kurallara uymayan sürücüleri tespit eden polis ekipleri 137 araca 915 bin 624 TL ceza keserken, bir sürücünün şerit ihlali yapmadığını iddia ederek kamera kayıtlarını izlemek istediği anlar kameralara yansıdı.

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İHA

İstanbul'da trafikte huzurun sağlaması için denetimler düzenleniyor.

Bu kapsamda Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Büro ekiplerinin Çevre Yolu Orman İşletmesi mevkiinde emniyet şeridi ihlali denetimi yapıldı.

Drone destekli yapılan denetimlerde şeridi ihlal eden sürücülere para cezası kesildi.

Gerçek ortaya çıktı

Bazı sürücüler otoyol ortasında şoför değişikliği yaparken, bir başka servis şoförü ise ilk başta şerit ihlali yapmadığını iddia ederek görüntülerini izlemek istedi.

Görüntüleri ortaya çıkan sürücü daha sonra ormanlık alanda yolcu indirmek için emniyet şeridini kullandığını iddia etti.

O anlar kamerada

Yapılan incelemede serviste yolcu bile bulunmadığı ortaya çıktı. Polis ekipleri ile servis şoförü arasında geçen ilginç diyaloglar kameraya yansıdı.

915 bin 624 TL ceza kesildi

Yapılan denetimler kapsamında emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler polis ekipleri tarafından tek tek durdurularak işlem yapıldı. Durdurulan 137 araca toplamda 915 bin 624 TL para cezası kesildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)