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- İzmir’de eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı
İzmir’de eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı
- DHA
- 27.07.2021 - 07:51
- Güncelleme : 27.07.2021 - 08:07
İzmir’in Seferihisar ilçesinde müteahhitlik yapan Murat Tayoğlu (48), iddiaya göre, çocukları kendisine karşı doldurduğunu ileri sürdüğü, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'na (38) saldırdı.
Sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda Murat Tayoğlu, binanın bahçesinde çocuklarıyla beraber olan Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu yumruklayıp, tekmelemeye başladı.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇİMLERİ SULADI
Kadın acı içerisinde yere yığıldı.
Olay anına dair görüntülerde, sitenin bahçesindeki çimleri sulayan bir komşunun hiçbir şey olmamış gibi çimleri sulama işlemine devam etmesi ise dikkat çekti.
İzmir’de eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı ViDEO
BEL KEMİĞİNDE 3 KIRIK VAR
Murat Tayoğlu'nun olay yerinden ayrılmasından sonra 3 çocuk annesi Irmak Kıvrak Tayoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılıp, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun bel kemiğinde 3 kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde darba bağlı morluklar olduğu belirlendi ve talihsiz kadın, tedaviye alındı.
CANİ KOCA TUTUKLANDI
Darp raporu alan Irmak Kıvrak Tayoğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Şikayet üzerine gözaltına alınan Murat Tayoğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.