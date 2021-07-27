İzmir’de eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

3 çocuk annesi kadını darbeden boşanma aşamasındaki cani eş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde müteahhitlik yapan Murat Tayoğlu (48), iddiaya göre, çocukları kendisine karşı doldurduğunu ileri sürdüğü, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'na (38) saldırdı.

Sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda Murat Tayoğlu, binanın bahçesinde çocuklarıyla beraber olan Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu yumruklayıp, tekmelemeye başladı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇİMLERİ SULADI

Kadın acı içerisinde yere yığıldı.

Olay anına dair görüntülerde, sitenin bahçesindeki çimleri sulayan bir komşunun hiçbir şey olmamış gibi çimleri sulama işlemine devam etmesi ise dikkat çekti.

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BEL KEMİĞİNDE 3 KIRIK VAR

Murat Tayoğlu'nun olay yerinden ayrılmasından sonra 3 çocuk annesi Irmak Kıvrak Tayoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılıp, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun bel kemiğinde 3 kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde darba bağlı morluklar olduğu belirlendi ve talihsiz kadın, tedaviye alındı.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Darp raporu alan Irmak Kıvrak Tayoğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Murat Tayoğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.