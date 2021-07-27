Euro
10.1058
0%
Dolar
8.5603
0.09%
Altın
494.79
0.09%
Borsa
1.349
0%
Bitcoin
315.633
-0.97%
EXEN Coin
25.00
-4.03%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    İzmir’de eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

    3 çocuk annesi kadını darbeden boşanma aşamasındaki cani eş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 07:51
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 08:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

    İzmir’in Seferihisar ilçesinde müteahhitlik yapan Murat Tayoğlu (48), iddiaya göre, çocukları kendisine karşı doldurduğunu ileri sürdüğü, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'na (38) saldırdı.

    Sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda Murat Tayoğlu, binanın bahçesinde çocuklarıyla beraber olan Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu yumruklayıp, tekmelemeye başladı.

    HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇİMLERİ SULADI

    Kadın acı içerisinde yere yığıldı.

    Olay anına dair görüntülerde, sitenin bahçesindeki çimleri sulayan bir komşunun hiçbir şey olmamış gibi çimleri sulama işlemine devam etmesi ise dikkat çekti.

    İzmir’de eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı ViDEO

    BEL KEMİĞİNDE 3 KIRIK VAR

    Murat Tayoğlu'nun olay yerinden ayrılmasından sonra 3 çocuk annesi Irmak Kıvrak Tayoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılıp, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun bel kemiğinde 3 kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde darba bağlı morluklar olduğu belirlendi ve talihsiz kadın, tedaviye alındı.

    İzmir’de eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı #1

    CANİ KOCA TUTUKLANDI

    Darp raporu alan Irmak Kıvrak Tayoğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Şikayet üzerine gözaltına alınan Murat Tayoğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir’de eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı #2

    İzmir’de eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir