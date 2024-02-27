İzmir'de eski eş cinayeti dehşet saçtı: İş görüşmesi çıkışında defalarca bıçakladı

Korkunç cinayetin adresi İzmir oldu.
Aliağa ilçesinde Ahmet Çankaya, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı telefonla arayarak konuşmak istedi.
İş görüşmesine giden kadın, çıkışta eşi Ahmet Çankaya ile karşılaştı.
Defalarca bıçakladı
Kadının görüşmek istememesini yediremeyen Çankaya, çıkardığı bıçakla eşini göğsünden ve karnında defalarca bıçaklayarak yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Hayatını kaybetti
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Tedavi altına alınan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gözaltına alındı
Kaçan şüpheli ise suç aleti bıçakla polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Ahmet Çetinkaya'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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