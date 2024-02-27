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İzmir'de eski eş cinayeti dehşet saçtı: İş görüşmesi çıkışında defalarca bıçakladı

İzmir'de eski eş cinayeti dehşet saçtı: İş görüşmesi çıkışında defalarca bıçakladı Bir süredir ayrı yaşadığı eşini iş görüşmesi çıkışında defalarca bıçaklayarak yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, hastanede tedavi altına alınan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.