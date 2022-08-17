Aldığı evdeki kiracılar çıkmayınca anlaşma yoluna giden Engin Alkan, sokakta kalmamak için çareyi kiracılarının yanına taşınmakta buldu.

İzmir’de ikamet eden Engin Alkan, Buca ilçesindeki evinin sattıktan sonra Çeşme’nin Dalyan Mahallesi’nde aldığı dairedeki kiracılarını çıkaramadı.

Restoran çalışanı olan kiracılar evi boşaltmayınca ihtarname gönderen Alkan, avukatının dava açılsa bile 1 seneden önce evin boşaltılamayacağını söylemesi üzerine anlaşma yoluna gitti.

Satın aldığı evde yatılı misafir oldu

İHA’nın haberine göre; kiracılarından 20 bin lira ev kirası ve eylül ayı sonunda evin boşaltılacağına dair noter taahhütnamesi alan Alkan, sokakta kalmamak için kiracılarıyla birlikte yaşamayı teklif etti.

Alkan, kiracılarının bu durumu kabul etmesi üzerine satın aldığı evde, yatılı misafir oldu.

“Kiracı mıyım, misafir miyim ben de anlamadım”

Alkan, yaşadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Şubat ayında evi satın aldım. Buca’da bir evim vardı. Onu satarak bu daireyi satın aldım. Satın aldığımda evde kiracılar vardı. Evin boşaltılması için noterden ihtarname çektim.

Evdeki kiracılar başka ev aradı ama bulamadılar. Buldukları ev de pahalı çıktı. Ben de sokakta kaldığımı söyledim ve ’Evimi boşaltın’ dedim. Boşaltmak istemediler.

’Avukata git’ dediler. Avukata gittim. Avukat, ’Bir sene içinde boşaltamazsın. Kiracılarınla anlaşmaya çalış’ dedi. Ben de kiracılarımla konuştum. ’Bari bana bir yer verin’ diyerek onlarla bir anlaşma yaptım. Onlardan 20 bin lira aldım. 3 ay kiracılarımla birlikte aynı evde yatıp kalkmaya başladım. Kiracı mıyım, misafir miyim ben de anlamadım.

Bir radyo programına telefonla katıldım. O gecenin program konusu, ’Gıcık olduğunuz bir olayı anlatın’ idi. Ben de bağlanarak yaşadığım bu durumu anlattım. Çok ilgisini çekti. Yaklaşık bir saat muhabbet ettik. O da tanıdığı gazeteci arkadaşlarına bu durumu anlattı. Onların da ilgisini çekince bugünlere geldik.

İzmir’de evsiz kalan ev sahibi, kiracılarının yanına taşındı VİDEO



“Gün sayıyorum”

Benimle birlikte 6 kişi kalmaya başladık. Şu anda birisi işi bıraktı gitti. Birisi de izne ayrıldı. 2 kişi garson olarak çalışıyor. Diğerleri sürekli olarak restorandalar. Şu an evde 2 kişi kaldı. Ama her an artabilir. Restoran, duruma göre çalışan kişileri azaltabiliyor, artırabiliyor. Anlaşmamıza göre evi eylül ayı sonunda bana teslim etmek zorundalar. Noterden taahhütname yaptık. Gün sayıyorum.”





“Eskiden tanışmış arkadaşlar gibiyiz”

Evdeki kiracıları ile birlikte çay içip televizyon seyrettiklerini anlatan Alkan, "Eskiden tanışmış arkadaşlar gibiyiz. İlk geldiğimde 2 arkadaş kalıyordu. Bir tanesi bulaşıkçıydı. Diğeri de garsondu. Bulaşıkçı arkadaş buradan ayrıldı. Şimdi başka bir yerde kalıyor. Garson da izne gitti. Kendi yatağımı kurdum. Orada yatıp kalkıyorum. Eşim de var. O da mağdur durumda. Yaz tatili için yanıma gelecekti. Hayaller kurmuştuk. Evimiz bu durumda olunca yaz sıcağında İzmir’de kaldı. 24 yaşında oğlum var. O da Alaçatı’da sörf okulunda çalışıyor. O da evimize gelemedi. Konteynerde kalıyor. Benim gibi koğuş sistemi yaşıyor". ifadeleri kullandı.