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- İzmir’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan hurdalık malzemeler, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çıkan dumanlar, şehrin birçok noktasından izlendi.
- DHA
- 29.06.2021 - 17:06
- Güncelleme : 29.06.2021 - 17:14
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde yangın çıktı.
Bahçedeki hurdalık malzemelerin yanması ile başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevler kısa sürede etrafı sardı.
İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrika içerisinde bulunan işçiler tahliye edildi.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü.
Alevler ekiplerin yoğun çalışmaları ile 1 saatte kontrol altına alınabildi.
İzmir’de geri dönüşüm fabrikasında yangın VİDEO
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Bahçedeki hurda malzemeler ve idari ofis kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.