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    İzmir’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

    Geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan hurdalık malzemeler, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çıkan dumanlar, şehrin birçok noktasından izlendi.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 17:14
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    İzmir’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

    İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde yangın çıktı.

    Bahçedeki hurdalık malzemelerin yanması ile başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

    Alevler kısa sürede etrafı sardı.

    İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Fabrika içerisinde bulunan işçiler tahliye edildi.

    İzmir’de geri dönüşüm fabrikasında yangın #1

    1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

    Yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü.

    Alevler ekiplerin yoğun çalışmaları ile 1 saatte kontrol altına alınabildi.

    İzmir’de geri dönüşüm fabrikasında yangın VİDEO

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Bahçedeki hurda malzemeler ve idari ofis kullanılamaz hale geldi.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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