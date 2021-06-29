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İzmir’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İzmir’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan hurdalık malzemeler, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çıkan dumanlar, şehrin birçok noktasından izlendi.