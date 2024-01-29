İzmir'de horoz dövüşü baskını: Jandarma ceza yağdırdı Ödemiş'te çadırda horoz dövüşü yaptırıldığı sırada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; hayvan sahibi 11 kişiye 79 bin lira, kumar oynayan 85 kişiye ise toplamda 546 bin lira idari para cezası kesildi.

İHA

Güvenlik güçleri, yasa dışı bahis, kumar ve hayvanlara işkence niteliğindeki hayvan dövüştürme organizasyonlarına göz açtırmıyor.

Bu kapsamda İzmir’in Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi’nde, N.C. (65) isimli şahsa ait çadırda horuz dövüşü yaptırılarak kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Jandarma Asayiş Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Kırklar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve JASAT ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

Toplam 625 bin TL ceza

Yapılan operasyonda, çadır içerisinde 11 horozun dövüştürüldüğü tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunun 14/A maddesine aykırı davranıştan 11 hayvan sahibine toplamda 79 bin 376 TL, kumar oynayan diğer 85 kişiye ise toplamda 546 bin 125 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Söz konusu 11 horoz, çevre koruma timi tarafından Ödemiş İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. N.C. isimli şüpheli hakkında ise ‘kumar oynamaya yer temin etmek’ suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)