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    İzmir'de husumetlisinin eşini ve çocuğunu pompalı ile öldürdü

    Husumetli aileler arasında örülen duvarın yıkılmasıyla başlayan kavgada, S.A.G isimli şahıs pompalı tüfekle aynı aileden 2 kişinin ölümüne neden oldu.
    • 14.08.2022 - 14:22
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    İzmir'de husumetlisinin eşini ve çocuğunu pompalı ile öldürdü

    İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Menderes Mahallesi 1151 Sokak’ta, 12 Ağustos günü saat 22.00’da, aralarında husumet bulunan S.A.G. (69) ile bacanağı Remzi Vatansever (54) evlerinin arasına duvar ördü.

    Vatansever, tuğlalardan birini çekince duvarın bir kısmı yıkılınca ikili arasında kavga çıktı.

    DHA’nın haberine göre; kavga sırasında bıçaklanan Remzi Vatansever kanlar içinde yere yığılırken S.A.G. evine gidip pompalı tüfekle geri döndü.

    Pompalı tüfeği peş peşe ateşledi

    Eşi Fikriye ile oğlu Şaban, Remzi Vatansever’in yardımına koştu. S.A.G., tüfeğini Fikriye ile oğluna doğrultup peş peşe ateşledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Fikriye ile Şaban Vatansever'in, olay yerinde öldüğü belirlendi.

    Tüfeğini verip teslim oldu

    Remzi Vatansever ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatansever'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. S.A.G., olayın ardından evine geçip gelen polislere tüfeğini verdikten sonra teslim oldu. Ekipler, daha sonra olayla bağlantısı olduğu belirlenen S.A.G.'nın oğlu B.G.'yi de gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

    İzmir de husumetlisinin eşini ve çocuğunu pompalı ile öldürdü #1

    Tartışma nedeni: Ev tapusu

    B.G.'nin savcılık ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği belirtildi. S.A.G. ise ifadesinde, Remzi Vatansever ile aralarında daha önceden olayın yaşandığı evin tapusu ile ilgili sorun yaşadıklarını, paylaşım nedeniyle tartıştıklarını belirtti.

    İşlemlerin ardından B.G. ve S.A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada Fikriye ve oğlu Şaban Vatansever'in cenazeleri, dün Koşukavaklı Hacı Abdullah Camii'nde kılınan namazın ardından Yeni Görece Mezarlığı'nda defnedildi.

    İzmir de husumetlisinin eşini ve çocuğunu pompalı ile öldürdü #2

    İzmir de husumetlisinin eşini ve çocuğunu pompalı ile öldürdü #3


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