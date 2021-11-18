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    İzmir'de iğrenç olay: Köpeğe tecavüz etti

    İzmir'in Bornova ilçesindeki bir taş ocağında bekçilik yapan M.Y., köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 15:05
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    İzmir'de iğrenç olay: Köpeğe tecavüz etti

    İzmir'in Bornova ilçesindeki bir taş ocağında bekçilik yapan M.Y., bölgedeki bir sokak köpeğine cinsel saldırıda bulundu.

    O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    KÖPEĞE TECAVÜZ ETTİ, GÖRÜNTÜLER GÖZALTINA ALDIRDI

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri M.Y.'yi salı günü gözaltına aldı.

    İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    İzmir de iğrenç olay: Köpeğe tecavüz etti #1

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