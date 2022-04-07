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    İzmir'de iki çocuklu baba evinde ölü bulundu

    İki çocuklu baba Arif Kıvrak, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından evinde bıçakla öldürüldü.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 17:32
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    İzmir'de iki çocuklu baba evinde ölü bulundu

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168/2 Sokak'ta bulunan apartmanın en üst katındaki dairede bir cinayet işlendi.

    Yaşlı annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Arif Kıvrak (52), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

    Kıvrak, kanlar içerisinde yere düşerken gürültüyü duyan komşular durumu ekiplere bildirdi.

    Cinayete kurban gitti

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan Arif Kıvrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Arif Kıvrak'ın hayatını kaybettiği cinayet ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

    Şüpheliler aranıyor

    Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayın yaşadığı dairede incelemelerde bulunurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arif Kıvrak'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Öte yandan, meydana gelen olayda hayatını kaybeden Arif Kıvrak'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

    İnşaat taşımacılık işi ile uğraştığı öğrenilen talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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