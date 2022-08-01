İzmir'de iki kamyon arasında sıkışan bir kişi öldü

İzmir'de iki kamyon arasında sıkışan bir kişi öldü

Tire ilçesinde, park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesiyle araçların arasında sıkışan Hüseyin Atçı, hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Kızılcahavlu Mahallesi'nde Hüseyin Atçı, 09 U 3787 plakalı kamyonu ile Mehmet Karagöz ise 09 AEF 374 plakalı kamyonu ile Kızılcahavlu Mahallesi'ne yük almaya geldi.

Karagöz ve Atçı, iş öncesinde mahalle yakınlarında kamyonlarını park etti.

Hareket eden kamyonla diğeri arasında sıkışarak can verdi

DHA'nın haberine göre; Hüseyin Atçı kamyonunun ön tarafında bulunduğu sırada, iddiaya göre Karagöz'ün kamyonu bilinmeyen nedenle hareket etti. İki kamyon arasında kalan Atçı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Atçı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.