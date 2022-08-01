Petrol
103.38
-6.03%
Euro
18.3324
0.06%
Dolar
17.9135
0.00%
Altın
1.015
-0.25%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
419.991
-1.19%
BTXN Coin
9.94
8.04%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    İzmir'de iki kamyon arasında sıkışan bir kişi öldü

    Tire ilçesinde, park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesiyle araçların arasında sıkışan Hüseyin Atçı, hayatını kaybetti.
    • 01.08.2022 - 03:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de iki kamyon arasında sıkışan bir kişi öldü

    İzmir'in Tire ilçesine bağlı Kızılcahavlu Mahallesi'nde Hüseyin Atçı, 09 U 3787 plakalı kamyonu ile Mehmet Karagöz ise 09 AEF 374 plakalı kamyonu ile Kızılcahavlu Mahallesi'ne yük almaya geldi.

    Karagöz ve Atçı, iş öncesinde mahalle yakınlarında kamyonlarını park etti.

    Hareket eden kamyonla diğeri arasında sıkışarak can verdi

    DHA'nın haberine göre; Hüseyin Atçı kamyonunun ön tarafında bulunduğu sırada, iddiaya göre Karagöz'ün kamyonu bilinmeyen nedenle hareket etti. İki kamyon arasında kalan Atçı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Atçı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

     

     

    İzmir de iki kamyon arasında sıkışan bir kişi öldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
    Transfer dosyası

    Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    İsrail, F-35'leri uçuştan çekti
    Dünya

    İsrail, F-35'leri uçuştan çekti

    Görüş Bildir