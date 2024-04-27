Ünlü hakem hırsızlık yaparken yakalandı EuroLeague'in tecrübeli hakemlerinden Matej Boltauzer, Belgrad havaalanında hırsızlık yaparken yakalandı.

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ensonhaber.com

Turkish Airlines EuroLeague'in hakemlerinden Matej Boltauzer, çarpıcı bir olaya karıştı.

Sloven hakem Republika'nın haberine göre; Belgrad'daki Nikola Tealsa havaalanından parfüm çalarken yakalandı.

221 euro değerindeki parfümünü çalan Boltauzer, yine haberde geçene göre bu olaya EuroLeague'in 12. haftasındaki Partizan – Monaco mücadelesinden sonra karıştı.

"Üzgünüm, konuşamam"

Yetkililer tarafından tutuklanan Boltauzer, 30.000 dinarlık ceza ödedi ve serbest bırakıldı.

Olay, Sırp medyasının hakeme ulaşması ve Boltauzer'in "Bu konuda bir bilgim yok. Üzgünüm, konuşamam." demesi üzerine aydınlandı.