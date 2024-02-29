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İzmir'de iki tır arasında kazaya karışan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü

İzmir'de iki tır arasında kazaya karışan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü Bayraklı ilçesinde seyir halinde ilerlediği sırada çarpıştığı iki tırın arasında kalan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.