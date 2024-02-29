İzmir'de korkunç bir kaza yaşandı.
Gündüz saatlerinde 32 yaşındaki Gökhan Eren'in kullandığı otomobil, Ahmet K. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Bu sırada arkadan gelen Mehmet B'nin idaresindeki tır, kontrolden çıkarak otomobile arkadan çarptı.
Araçta sıkıştı
Kaza nedeniyle bölgede trafik durdu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan sürücü Eren'i çıkarmak için büyük gayret gösterdi.
Hayatını kaybetti
Ekipler, genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle çevreyolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı.
Tır şoförü gözaltında
Otomobile arkadan çarpan tır şoförü Mehmet B. gözaltına alındı.
Kaza yerinden gelen görüntülerde, aracın kağıt gibi ezildiği görüldü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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