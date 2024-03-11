İzmir'de ilk sahur heyecanı

DHA
11 ayın sultanı geldi...
Bu gece ilk sahur yapıldı.
Ramazan ayının gelmesi ile camilerin minarelerine asılan 'Hoş geldin On Bir Ayın Sultanı' yazılı mahyalar yanmaya başladı.
İzmir'de ilk sahur
Kentin dört bir yanını sokak sokak gezerek göreve başlayan davulcular, vatandaşları sahura kaldırdı.
İzmir'de de ilk sahur heyecanı vardı.
Cadde ve sokaklarda gezen davulcuların sesi ile uyanan vatandaşlar, Ramazan ayının ilk orucu için sahur yaptı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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