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İzmir'de ilk sahur heyecanı

İzmir'de ilk sahur heyecanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte göreve başlayan davulcular, her Ramazan ayında olduğu gibi İzmir sokaklarına çıkarak vatandaşları sahura kaldırdı.