İğne yaptırmak için geldiği hastanede uzun süre beklediğini iddia eden şahıs, hastanede arbede çıkardı.

Hastanelerde sağlıkçılara ve güvenlik görevlilerine yönelik saldırıların sonu gelmiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne iğne yaptırmaya gelen 47 yaşındaki N.D., uzun süre işleme alınmamasının üzerine öfkelendi.

Bağırmaya başlayan şahsı engellemek isteyen güvenlik görevlileri Caner İrat ile Uğur Kurt, şüpheli tarafından darbedildi.

YUMUŞAK DOKU ZEDELENMESİ TESPİT EDİLDİ

Kafasına ağır darbe alan İrak'ta doku zedelenmesi tespit edilirken, görevliler saldırgan adamdan şikayetçi oldu.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'de işlemi uzun süren hasta, güvenlik güçlerine saldırdı VİDEO

"TANIMADIĞIMIZ KİŞİLERE CANIMIZ PAHASINA HİZMET EDİYORUZ"

Hastane önünde basın açıklaması yapan hastane başhekimi Op. Dr. Devrim Demirel ve sağlık çalışanları, “Her seferinde sağlık çalışanlarına yapılan şiddete karşı direneceğiz. Biz hiç tanımadığımız kişilere canımız pahasına hizmet etmeye çalışıyoruz. Kimsenin de bize, bu kutsal görevi yapan hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet göstermeye hakkı yok." dedi.

"GÜVENLİK KUVVETLERİNİN TEKRAR GÖREV YAPMASINI İSTİYORUZ"

Op. Dr. Devrim Demirel, “Sağlıkçılar için yetersiz olan kanunların yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Hastanemizde daha önce görevli olan güvenlik kuvvetlerinin tekrar görev yapmasını istiyoruz. Bununla ilgili yazışmaları yaptık ve yapıyoruz. Yeter ki hastanemizde 24 saat polis görevli olsun." diye konuştu.





























