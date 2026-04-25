İzmir’de kaçak ahtapot tuzaklarına operasyon

İzmir açıklarında yürütülen denetimlerde, deniz yaşamını tehdit eden yasa dışı av düzeneklerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Aliağa kıyılarında deniz tabanına bırakılan yüzlerce kaçak tuzak, ekipler tarafından çıkarılarak kullanılamaz hale getirildi.

AV YASAĞI İLE DENETİMLER SIKLAŞTI

15 Nisan itibarıyla başlayan av yasağı sonrası deniz polisi ekipleri bölgede kontrollerini artırdı. Özellikle Yeni Şakran açıklarındaki adalar bölgesi, denetimlerin yoğunlaştığı alanlardan biri oldu.

DENİZ TABANINDA YÜZLERCE TUZAK

Yapılan incelemelerde, deniz tabanına kaçak yollarla yerleştirilen yüzlerce “ahtapot tüpü” olarak bilinen düzenek bulundu. Plastik ve beton malzemelerden oluşan bu yapıların canlıların doğal davranışlarını istismar ettiği belirlendi.

EKOSİSTEME ZARAR VEREN YÖNTEM

Uzman değerlendirmelerine göre tuzakların, ahtapotların yuva yapma içgüdüsünü kullanarak onları savunmasız bıraktığı ve bu durumun deniz biyolojik çeşitliliğini olumsuz etkilediği ifade edildi.

TUZAKLAR İMHA EDİLDİ

Deniz Polisi ekipleri tarafından deniz tabanından çıkarılan kaçak av malzemeleri kıyıya taşındıktan sonra imha edildi. Operasyonun bölgedeki ekolojik dengeyi korumaya yönelik sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, mevzuata aykırı avcılık faaliyetlerine karşı denetimlerin artırılacağını ve kaçak avcılara yönelik ağır cezai işlemler uygulanacağını açıkladı.