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    İzmir'de kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Manisa'da kaza yaptı

    Polis tarafından 50 kilometrelik yol boyunca kovalanan sürücü kaza yaptı. Alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü yakayı ele verdi.
    • AA
    • 22.11.2021 - 07:53
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 08:32
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    İzmir'de kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Manisa'da kaza yaptı

    İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü otomobil sürücüsü, adeta dehşet saçtı.

    Ekiplerin üzerine sürerek Manisa yönüne doğru kaçan sürücüyle ekipler arasında kovalamaca başladı.

    50 KİLOMETRELİK KOVALAMACA

    Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacının ardından sürücü, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Lale kavşağında park halinde duran 3 araca çarptı.

    KAÇARKEN KAZA YAPTI

    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Cüneyt Tura (40), Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İzmir'de kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Manisa'da kaza yaptı ViDEO

    ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Sürücü, kaza yapınca yakayı ele verdi. Öte yandan polisten kaçan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

    İzmir de kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Manisa da kaza yaptı #1

    İzmir de kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Manisa da kaza yaptı #2

    İzmir de kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Manisa da kaza yaptı #3

    İzmir de kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Manisa da kaza yaptı #4

    İzmir de kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Manisa da kaza yaptı #5

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