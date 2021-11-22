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- İzmir'de kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Manisa'da kaza yaptı
İzmir'de kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Manisa'da kaza yaptı
Polis tarafından 50 kilometrelik yol boyunca kovalanan sürücü kaza yaptı. Alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü yakayı ele verdi.
- AA
- 22.11.2021 - 07:53
- Güncelleme : 22.11.2021 - 08:32
İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü otomobil sürücüsü, adeta dehşet saçtı.
Ekiplerin üzerine sürerek Manisa yönüne doğru kaçan sürücüyle ekipler arasında kovalamaca başladı.
50 KİLOMETRELİK KOVALAMACA
Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacının ardından sürücü, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Lale kavşağında park halinde duran 3 araca çarptı.
KAÇARKEN KAZA YAPTI
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Cüneyt Tura (40), Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir'de kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Manisa'da kaza yaptı ViDEO
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sürücü, kaza yapınca yakayı ele verdi. Öte yandan polisten kaçan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.