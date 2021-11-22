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İzmir'de kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Manisa'da kaza yaptı

İzmir'de kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Manisa'da kaza yaptı

Polis tarafından 50 kilometrelik yol boyunca kovalanan sürücü kaza yaptı. Alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü yakayı ele verdi.