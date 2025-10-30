İzmir'de korsan takside şoför ile tartışıp camdan bağırarak yardım istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'de seyir halindeki otomobilde arka koltukta yolculuk yapan bir kadın, başını camdan çıkarıp, yardım istedi.

O anlar, bir motosikletin sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedilip, dün sosyal medyada paylaşıldı.

"İMDAT DİYE BAĞIRIP YARDIM İSTEDİ"

Görüntüde, kadının "İmdat" diye bağırarak yardım istediği görüldü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine hareket geçti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çalışma başlatan polis ekipleri, otomobilin plakasını ve sürücüsünü tespit etti.

Ekipler, kısa süre sonra otomobilin sürücüsü H.D.'yi gözaltına aldı.

TARTIŞMA NEDENİYLE BAĞIRDIĞINI SÖYLEDİ

Görüntüdeki kişinin ise A.S.P. olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada korsan taksiyle teyzesi B.T. ile yolculuk yapan ve sürücü H.D. ile tartışan A.S.P.'nin, bu nedenle bağırdığı anlaşıldı.

46 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

H.D.’ye korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil 60 gün trafikten menedildi.

Ayrıca, yolculara da korsan taşımacılık hizmeti kullandıkları için 3 bin 84 lira ceza uygulandı.