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İzmir'de lastik botlardaki 55 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de lastik botlardaki 55 kaçak göçmen kurtarıldı Karaburun, Urla ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, lastik botlarla tehlikeli bir yolculuk yapan 12'si çocuk toplam 55 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.