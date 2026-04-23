İran lideri Mücteba Hamaney: Düşman saflarında kırılma meydana geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran içinde liderlik savaşı ve siyasi çekişme yaşandığını öne sürmesinin ardından İranlı liderlerden ortak birlik mesajı yayımlanmıştı.

İran lideri Mücteba Hamaney de sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Halkın arasında oluşan birlik sayesinde düşmanda kırılma meydana geldiğine işaret eden Hamaney, buna fiili şükürle karşılık verildiğinde birliğin daha da güçleneceğini ve düşmanların daha da zayıf ve itibarsız hale geleceğini vurguladı.

Hamaney, "Düşmanın medya operasyonları, halkın zihin ve psikolojisini hedef alarak birlik ve ulusal güvenliği zedelemeyi amaçlamaktadır. Hafife almayalım ki bu kötü niyetin gerçekleşmesine izin verilmesin" ifadelerini kullandı.

"SALDIRGAN SUÇLULARI PİŞMAN EDECEĞİZ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada ABD'li yetkililerin İran yönetiminde bölünme yaşandığına yönelik iddialarına değinmişti.

Kalibaf, "İran'da radikal veya ılımlı kesim diye bir şey yok. Hepimiz İranlıyız ve devrimciyiz. Halk ile hükümetin demir gibi birliğiyle, dini lidere (Mücteba Hamaney) tam itaatle saldırgan suçluları yaptıklarından pişman edeceğiz" demişti.