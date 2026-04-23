Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının heyecanı yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

NORMAL SÜREDE GOL YOK

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçın normal süresi 0-0 sona erdi.

Samsunspor, Cherif Ndiaye'nin 69. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

PENALTILARA GİTTİ

90 dakikadaki 0-0'lık beraberliğin ardından uzatma dakikalarına geçildi.

Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki maçta uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

TRABZONSPOR YARIFİNALDE

Trabzonspor, Samsunspor'a penaltılarda 3-1 üstünlük kurdu ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

ONANA MAÇA DAMGA VURDU

Bordo-mavililerin kalecisi Andre Onana, 3 penaltı atışını kurtararak maça damgasını vurdu.

Trabzonspor, yarı finalde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.