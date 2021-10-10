İzmir'de mahalle esnafından kadınlara taciz

Beş kadına fiziksel tacizden aranan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin olay bölgesindeki mahallede dükkan işlettiği ortaya çıktı.

İzmir polisi, Buca ilçesinde yaşayan 5 kadının farklı zamanlarda aynı kişi tarafından fiziksel tacize uğradığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şikayetçi kadınların ifadesini aldıktan sonra şüphelinin kimliğini tespit etti.

MAHALLENİN ESNAFI ÇIKTI: GÖZALTINDA

Şüphelinin olayların yaşandığı Gaziler Mahallesi'nde tütün dükkanı işleten 22 yaşındaki Amed G. olduğu belirlendi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki otomobil plakasından yola çıkarak Amed G.'yi yakaladı. Kadınların da Amed G.'yi teşhis ettiği öğrenildi. Amed G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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TACİZ SONRASI KAÇIŞI KAMERADA

Öte yandan, zanlının 26 Eylül'de bir kadını taciz ettikten sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.