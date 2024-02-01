İzmir'de metro istasyonunda yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü İzmir'de metro istasyonunda iki grup arasında çıkan kavgada 19 yaşlarındaki iki kuzen bıçaklanarak yaralandı. Kuzenlerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

İzmir'in Bornova ilçesindeki metro istasyonunda kuzen oldukları öğrenilen Emirhan Yıldız (19) ve S.Y. (19) ile karşı gruptaki K.P. (17) ve Y.K. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan Yıldız ve S.Y. bıçakla yaralandı.

K.P. ve Y.K. ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kuzenler sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Bıçakla yaralanan kuzenlerden Emirhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken Yıldız'ın amcasının çocuğu olduğu öğrenilen S.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheliler K.P. ve S.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)