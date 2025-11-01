Abone ol: Google News

İzmir'de metruk binadan 29 kaçak göçmen çıktı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından metruk binada 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin farklı ülkelerden geldiği ve yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlendi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 04:27
İzmir'de metruk binadan 29 kaçak göçmen çıktı
  • İzmir'de jandarma ekipleri, terk edilmiş bir binada 29 düzensiz göçmen yakaladı.
  • Göçmenler, çeşitli ülkelerden gelerek yurt dışına çıkmaya hazırlanıyordu.
  • İşlemleri tamamlanan göçmenler Göç İdaresi'ne teslim edildi ve soruşturma devam ediyor.

İzmir'de Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri canlı güvenlik kameraları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda Şehit Mehmet Mahallesi'nde bulunan terk edilmiş metruk binada yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye hazırlanan göçmenleri tespit etti.

Düzenlenen operasyonla binada saklanan Sudan, Senegal, Eritre, Filistin ve Suriye uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

3. Sayfa Haberleri